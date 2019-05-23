Иностранцы отказались от госдолга России

Держателями большей части российских государственных еврооблигаций, номинированных в евро, оказались резиденты России, следует из данных Центробанка, внимание на которые первым обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК. Это противоречит прежним утверждениям Минфина о заинтересованности иностранцев в российском госдолге.

Согласно материалам ЦБ по состоянию на 1 января 2019 года, нерезиденты владели государственными облигациями в евро на сумму 324 миллиона из всего объема долга в этой валюте в 1,75 миллиарда.

На данный момент за все время Минфином было размещено только два выпуска еврооблигаций (так называют все долговые бумаги, номинированные в иностранной для эмитента валюте) в евро. Последний выпуск пришелся на конец ноября-начало декабря 2018 года. Тогда были размещены бумаги на один миллиард евро.

Минфин утверждал, что 76 процентов выпуска приобрели иностранцы, проявившие к нему высокий интерес. Однако, как показывает нынешняя статистика, меньше чем за месяц большая часть бумаг была ими распродана, что привело к падению их цены и росту доходности.

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