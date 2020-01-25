В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России

Банк Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), который является банком-корреспондентом Газпромбанка в США, активно кредитовал компании Дональда Трампа до его президентства. Выдача крупных займов структурам бизнесмена совпала с переводом Газпромбанком на счет в DBTCA около 16 миллиардов рублей (около 511 миллионов долларов по состоянию на 2013 год), говорится в расследовании авторов издания Forensic News.
После перевода российский госбанк поручил распределить деньги между некими организациями, частными лицами и контрагентами в юрисдикциях, где в качестве основной валюты используется американский доллар, подтвердил представитель Deutsche Bank, материнской компании DBTCA. Вместе с тем он отказался назвать организации, которым перечислялись деньги Газпромбанка, или назначения этих переводов.
Совокупная задолженность перед структурами Deutsche Bank нынешнего президента США и членов его семьи на момент инаугурации в январе 2017 года, как подсчитали в Forensic News, достигала 699 миллионов долларов. Подавляющая часть этой суммы приходится на обязательства перед DBTCA: 364 миллиона были выданы компаниям Трампа в виде займов на покупку недвижимости в Чикаго, Флориде и Вашингтоне, 285 миллионов — структурам его зятя Джареда Кушнера. Также лично Кушнеру и дочери Трампа Иванке были открыты две кредитные линии с лимитом до 25 миллионов долларов каждая. Такой объем средств делает их одними из самых крупных клиентов DBTCA.
Как отмечает издание, тот факт, что контролируемый российским правительством банк переводил крупные суммы денег через ту же организацию, которая кредитует семью Трампа, может привлечь дополнительное внимание к финансам американского президента и вызвать опасения со стороны контрразведки.
Forensic News напоминает, что в январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами на 630 миллионов долларов за участие в нелегальной схеме вывода из России 10 миллиардов долларов. Тогда выяснилось, что через офисы банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке заключались так называемые зеркальные сделки, в ходе которых клиенты московского отделения размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях, а сразу же после этого, чаще всего в тот же день, связанные с покупателем фирмы продавали те же бумаги по той же цене в лондонском отделении. Продавец же был зарегистрирован в офшоре и платил долларами. Ни одна из подобных сделок не имела экономической целесообразности, в связи с чем регуляторы заподозрили, что их сутью является отмывание денег, а Deutsche Bank, хотя и имел возможности пресечь данные схемы, не воспользовался ими.
Дональда Трампа и членов его избирательного штаба на президентских выборах 2016 года неоднократно обвиняли в тайном сотрудничестве с Россией. Предполагаемые связи американского лидера и его окружения с российским правительством в течение двух лет расследовал специальный прокурор США Роберт Мюллер, однако ему так и не удалось найти доказательств сговора Трампа с Москвой. Кремль же все подобные обвинения регулярно отрицал.