Экономика
 
Последние новости
Раскрыт возможный сценарий участия России и Ирана в войне валют
Новый Boeing 777X впервые взлетел
В Москве госпитализировали нескольких китайцев с высокой температурой
Наследники Ротшильдов подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Фергюсон отреагировал на разговоры о новом бое Нурмагомедова и Макгрегора
В Казахстане возмутились разгуливавшими по улице китайскими студентами
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории несуществующего государства
Тренер российских биатлонистов обвинил «мужиков» в очередной гонке без медалей
В аэропорту Петербурга застрелили собаку
Новости партнеров

В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России

Перейти в «Мою Ленту»
Штаб-квартира Deutsche Bank в США, Нью-Йорк
Штаб-квартира Deutsche Bank в США, Нью-Йорк

Банк Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), который является банком-корреспондентом Газпромбанка в США, активно кредитовал компании Дональда Трампа до его президентства. Выдача крупных займов структурам бизнесмена совпала с переводом Газпромбанком на счет в DBTCA около 16 миллиардов рублей (около 511 миллионов долларов по состоянию на 2013 год), говорится в расследовании авторов издания Forensic News.

После перевода российский госбанк поручил распределить деньги между некими организациями, частными лицами и контрагентами в юрисдикциях, где в качестве основной валюты используется американский доллар, подтвердил представитель Deutsche Bank, материнской компании DBTCA. Вместе с тем он отказался назвать организации, которым перечислялись деньги Газпромбанка, или назначения этих переводов.

Совокупная задолженность перед структурами Deutsche Bank нынешнего президента США и членов его семьи на момент инаугурации в январе 2017 года, как подсчитали в Forensic News, достигала 699 миллионов долларов. Подавляющая часть этой суммы приходится на обязательства перед DBTCA: 364 миллиона были выданы компаниям Трампа в виде займов на покупку недвижимости в Чикаго, Флориде и Вашингтоне, 285 миллионов — структурам его зятя Джареда Кушнера. Также лично Кушнеру и дочери Трампа Иванке были открыты две кредитные линии с лимитом до 25 миллионов долларов каждая. Такой объем средств делает их одними из самых крупных клиентов DBTCA.

Как отмечает издание, тот факт, что контролируемый российским правительством банк переводил крупные суммы денег через ту же организацию, которая кредитует семью Трампа, может привлечь дополнительное внимание к финансам американского президента и вызвать опасения со стороны контрразведки.

Forensic News напоминает, что в январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами на 630 миллионов долларов за участие в нелегальной схеме вывода из России 10 миллиардов долларов. Тогда выяснилось, что через офисы банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке заключались так называемые зеркальные сделки, в ходе которых клиенты московского отделения размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях, а сразу же после этого, чаще всего в тот же день, связанные с покупателем фирмы продавали те же бумаги по той же цене в лондонском отделении. Продавец же был зарегистрирован в офшоре и платил долларами. Ни одна из подобных сделок не имела экономической целесообразности, в связи с чем регуляторы заподозрили, что их сутью является отмывание денег, а Deutsche Bank, хотя и имел возможности пресечь данные схемы, не воспользовался ими.

Дональда Трампа и членов его избирательного штаба на президентских выборах 2016 года неоднократно обвиняли в тайном сотрудничестве с Россией. Предполагаемые связи американского лидера и его окружения с российским правительством в течение двух лет расследовал специальный прокурор США Роберт Мюллер, однако ему так и не удалось найти доказательств сговора Трампа с Москвой. Кремль же все подобные обвинения регулярно отрицал.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Russian Government Bank Deposited $500 Million into Deutsche Bank Subsidiary as it Lent to Trump
Deutsche Bank fined by regulators over money laundering claims
Ветераны американской разведки назвали Трампа активом Кремля
Другие материалы рубрики
Экономика00:0123 января

Голубой бум

Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
20:4424 января

Названа дата прибытия норвежской нефти в Белоруссию

20:3224 января

Илон Маск раскрыл секрет успеха

19:5924 января

Названы последствия китайского вируса для экономики

Экономика00:2718 января

Зеленое безумие

Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
19:2324 января

«Газпром» помог Украине провести важные реформы

19:0124 января

Земля под первый завод Tesla в Европе оказалась заминирована

18:2024 января

Лукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу

Экономика00:0113 января

Приоткрыть завесу

Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
17:5524 января

Венесуэла захотела обложить налогом доллар

17:1324 января

Названа причина распространения смертельного китайского вируса

19:1324 января

Глава «Россетей» доложил Путину о 125 миллиардах прибыли компании

Россия
Жириновский объявил китайский коронавирус провокацией США
Владислав СурковПомощник Путина Сурков подал в отставку
Его называли главным идеологом Кремля. Он ушел из-за смены курса по Украине
В РПЦ объяснили надобность золотых куполов
«О чем с ними ни говори, все будет не так»
 
В России начали расчищать дороги военными бульдозерами
Сталин и Хрущев на аэродроме в Щелково, 1936 год«Сталин бы такого не допустил»
Личная жизнь, привычки и забавы советских вождей глазами очевидца
Поклонская обратилась к Зеленскому
Все материалы
Мир
Раскрыт возможный сценарий участия России и Ирана в войне валют
«Нас спасла Красная армия. Мы это помним»
Россию обвиняют в искажении правды о холокосте. Но узники концлагерей не забыли своих спасителей
В Афганистане атаковали Ми-8 с украинским экипажем
Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян
Темпы распространения китайского коронавируса ускорились
«Это трудно, но весело»
Маленькая филиппинская деревня уходит под воду. Почему ее жители отказываются уезжать?
Морпех тренировался на пляже и умер
Все материалы
Бывший СССР
В Казахстане возмутились разгуливавшими по улице китайскими студентами
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
Киев обвинил Москву в воровстве истории несуществующего государства
«Они расчищали себе путь огнем»
30 лет назад советские войска заняли Баку. Что стояло за операцией, которая унесла десятки жизней?
На Украине отреагировали на сообщения об уходе Суркова из Кремля
Алексей ГончарукПремьер-министр Украины подал в отставку
Поводом стал скандал с прослушкой правительства
Опубликовано фото из деревни Лукашенко
Все материалы
Экономика
Названа дата прибытия норвежской нефти в Белоруссию
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Илон Маск раскрыл секрет успеха
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Названы последствия китайского вируса для экономики
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
«Газпром» помог Украине провести важные реформы
Все материалы
Силовые структуры
Под Москвой обокрали секретный бункер
«Мы жили как в могиле»
Россиянин держал в своем подвале рабынь. Своих невольниц он казнил на электрическом стуле
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
«Мы стали миллионерами за две минуты»
История россиянина, который захотел красивой жизни и начал грабить банки
Полицейским Москвы и Петербурга установили надбавки за особо сложную службу
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Гомофоба осудят за убийство шваброй российских пенсионеров-геев
Все материалы
Наука и техника
Новый Boeing 777X впервые взлетел
Прирожденные убийцы
Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются здесь снова и снова?
Возможности украинского Т-64 показали на видео
Быстрее звука
От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году
Российский «Искандер-М» оказался ядерным
Кадр из фильма «Союз спасения»«Мало кто верил, что царь решится их повесить»
Чего на самом деле добивались декабристы и почему они проиграли
Найден новый способ борьбы с кариесом
Все материалы
Спорт
Фергюсон отреагировал на разговоры о новом бое Нурмагомедова и Макгрегора
Охота на волков
Триумф «Ливерпуля» и крах «Манчестер Юнайтед» — главные события тура АПЛ
Тренер российских биатлонистов обвинил «мужиков» в очередной гонке без медалей
Александра Трусова«У наших сегодня нет конкурентов»
Трусова, Щербакова или Косторная? Кто из российских фигуристов победит на чемпионате Европы
Российские фигуристы выиграли золото чемпионата Европы в танцах на льду
«Его достижения невозможно повторить»
Детство в «Сити», игра под руководством Фергюсона и бесконечные титулы: история Райана Гиггза
Российские биатлонисты упустили медали в смешанной эстафете на Кубке мира
Все материалы
Культура
Рэпера YG задержали по подозрению в грабеже
«Как мать может так злиться на ребенка?»
Родительское выгорание и саспенс в духе Хичкока: что будет, если написать книгу про своих детей
Прототип «Волка с Уолл-стрит» потребовал денег с создателей фильма
«Девочку перевернул, а у нее передних зубов нет»
Русская бытовуха, пьяный угар и травмы фанатов — безумные концерты российской группы
Названа лучшая актриса года в России
«Вся расцветает и дышит присущими ей ароматами»
Как гений русского авангарда навсегда изменил мировую фотографию
Назван лучший актер года в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Виктория Боня улетела в Перу и исчезла
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Познер поделился взглядом на Россию со стороны
Мастера на все руки
 
Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине
Скрип скреп
Советский журнал был призван доказать, что бога нет. Но почему он заставил людей заговорить о вере?
Раскрыт источник интимных снимков самого богатого человека в мире
Все материалы
Ценности
Модель впервые поделилась снимками без фотошопа и удивилась критике
Последняя провокация
Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье
Дизайнера свадебного наряда Меган Маркл подняли на смех за нелепую работу
Немецкие страсти
БДСМ, пришельцы и полуголые невесты: как прошла неделя моды в Берлине
Популярная косметическая процедура обернулась для женщины опасным заражением
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Американский художник подарил новому министру культуры футболку с Путиным
Все материалы
Путешествия
В аэропорту Петербурга застрелили собаку
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Самолет «Белавиа» развернули на пути в Мюнхен и высадили шестерых пассажиров
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Туристы отдыхали на яхте и выловили из океана полтонны гашиша
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
Названы любимые места отдыха российских студентов
Все материалы
Из жизни
Привычка грызть ногти обернулась для мужчины смертельной инфекцией
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Отец забыл посадить годовалого сына в машину и переехал его насмерть
«Они считают, что в России очень холодно и хорошие пенсии»
История россиянина, который переехал во Вьетнам и увидел его темную сторону
Пятилетняя девочка случайно принесла в школу секс-игрушку матери
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Похоронные бюро открыли охоту на ученого с подозрением на коронавирус
Все материалы
Внешность Skoda Octavia RS и Octavia Scout раскрыли до премьеры
Белорусский ответ «Хаммеру»
Видео: гипервнедорожник Ramsmobile за 109 миллионов с гусеницей и кальяном
Пикап Toyota превратили в 900-сильный автомобиль для дрифта
Забытые концепты: Bertone Genesis с мотором Lamborghini
Самый практичный Lamborghini в истории построили в одном экземпляре
На месте будущего завода Tesla в Германии нашли 25 бомб времен Второй мировой
Узнай машину по круглым фонарям
Достаточно ли у вас острый глаз, чтобы отличить Nissan GT-R от Ferrari 458?
В России продают редкую дизельную «Волгу» за 5,5 миллиона рублей
Все материалы
Дом
В Мутном Материке установили памятную табличку
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Во французском городе построят «почти остров»
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками»
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Лес у замка Пугачевой и Галкина решили вырубить ради новостроек
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы