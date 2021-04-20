Уолл-стрит поверила в будущее экономики США

Ведущие инвестбанки и инвесткомпании США, штаб-квартиры которых находятся на нью-йоркской Уолл-стрит, поверили в будущее американской экономики и массово открывают длинные позиции (на покупку активов), предпочитая их коротким (на продажу), пишет Bloomberg.

По подсчетам инвестбанка Goldman Sachs, средняя стоимость коротких позиций на основных американских биржах составляет всего 1,6 процента от общего объема сделок, что соответствует 17-летнему минимуму.

В то же время, объемы длинных позиций, открытых хедж-фондами, близки к многолетним максимальным показателям.

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Аналитики видят у происходящего несколько причин. Главная из них — масштабные стимулирующие меры от правительства. В начале апреля президент Джо Байден анонсировал новый пакет помощи гражданам, банкам и компаниям на 1,9 триллиона долларов.

Еще одна причина заключается в бычьей (нацеленной на покупку в расчете на дальнейший рост) ориентации рынка после январского краха хадж-фондов, массово открывавших короткие позиции по акциям сети магазинов компьютерных игр GameStop.

Пользователи ресурса Reddit решили «наказать» инвестбанки и массово выкупали акции GameStop, а выпущенные финансовыми институтами колл-опционы (контракты, дающие право купить базовый актив по заранее определенной цене) на них. Это вынуждало банки и хедж-фонды срочно закрывать короткие позиции и выкупать бумаги, а также приобретать их, чтобы компенсировать возможные убытки по выпущенным опционам.

В результате держатели коротких позиций понесли убытки, а несколько фондов обанкротились. Аналитики считают, что это событие определило поведение инвесторов на некоторое время вперед.