В США рассказали о «точке перелома» в экономике страны

Экономика США на данный момент находится в «точке перелома». Так глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл ответил на вопрос об угрозах для экономики в интервью CBS.

По словам Пауэлла, такая ситуация сложилась благодаря широко распространенной вакцинации и сильным мерам поддержки в налогово-бюджетной и кредитно-денежной сферах. «Нам кажется, что мы находимся в месте, где экономика начнет расти намного быстрее и создание рабочих мест будет происходить гораздо более быстрыми темпами», — рассказал он.

Глава ФРС добавил, что основным риском для экономики остается распространение коронавируса. Поэтому он порекомендовал продолжать соблюдение мер предосторожности.

Ранее руководство ФРС США пообещало помогать национальной экономике за счет мягкой денежно-кредитной политики до победного. Там отметили, что экономика США планомерно восстанавливается, однако темпы роста пока еще недостаточны.