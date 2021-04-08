Экономике США пообещали помогать до победного

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США пообещало помогать национальной экономике за счет мягкой денежно-кредитной политики до победного, следует из стенограммы заседания 16-17 марта, опубликованной на сайте ведомства. Выдержки из нее приводит CNBC.

Члены комитета ФРС по открытым рынкам, выступавшие на заседании, отметили, что экономика США планомерно восстанавливается, однако темпы роста пока еще недостаточны, чтобы можно было говорить об изменении денежно-кредитной политики в сторону ужесточения — повышения ставки, которая отразится на стоимости всех заимствований, как государственных, так и корпоративных.

Материалы по теме Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это? Чужими руками Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику

В выступлениях членов комитета, в частности, говорилось, что достижение целей ФРС по оптимальному уровню занятости и инфляции займет некоторое время. В связи с этим регулятор продолжит программу количественного смягчения (QE) по скупке у банков государственных и корпоративных облигаций с целью снижения их доходности и вливания в банковскую систему дополнительной ликвидности.

Нынешнее заявление ФРС стало уже не первым в ряду подобных. Ранее регулятор уже пытался успокоить участников рынка, в том числе институциональных инвесторов, начавших массово распродавать свои активы и закрывать позиции в пользу наличных денег.

Опрошенные изданием эксперты считают, что публикацией итогов заседания середины марта ФРС собиралась продемонстрировать, что продолжит оказывать поддержку экономике, и инвесторы могут рассчитывать на дальнейший рост прибыли корпораций и рост котировок их акций.