Пожаловавшимся на «нечеловеческие» условия труда работникам банка раздали фрукты

Менеджеры Goldman Sachs раздали сотрудникам банка, которые жаловались на нечеловеческие условия труда, корзины с фруктами и закусками. Как сообщает The Guardian, судя по всему руководство заплатило за них из своих карманов.

Сотрудникам хоть и понравился бонус, но они отметили, что он не идет ни в какое сравнение с льготами, которые своим работникам предоставили конкуренты. К примеру, Jefferies обеспечили младший персонал тренажерами, а инвестиционные банкиры из Credit Suisse получили по 20 тысяч долларов в качестве компенсации за работу с беспрецедентным объемом сделок.

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Ранее в марте младшие сотрудники Goldman Sachs, устроившиеся в банк после начала пандемии, пожаловались, что им приходится работать в среднем по 95 часов в неделю, то есть почти по 14 часов каждый день без выходных.

Аналитики спят по пять часов в день, ложатся не раньше трех ночи, а уровень их тревожности уже «пробивает крышу». Опрошенные специалисты заявили, что их отношения с семьей и друзьями стали хуже, они были вынуждены обратиться за психологической помощью.

Хотя речь шла о работе в офисе США, недавние показания сотрудников Goldman из Великобритании позволяют предположить, что проблема затрагивает и их. The Guardian отмечает, что в каждой лондонской команде постоянно находится от трех до шести человек, находящихся в отпуске по болезни из-за эмоционального выгорания .