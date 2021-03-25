Швейцарский банк раздаст сотрудникам по 20 тысяч долларов

Швейцарский банк Credit Suisse раздаст своим аналитикам и консультантам по 20 тысяч долларов. Таким образом организация хочет поощрить сотрудников за работу с беспрецедентным объемом сделок, пишет CNBC.

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В банке назвали бонусы «единовременными денежными пособиями». Остальные сотрудники тоже могут ожидать повышения зарплаты, рассказали источники издания. С начала года Credit Suisse консультировал бизнес по сделкам на общую сумму в 112,5 миллиарда долларов. Теперь банк «хочет вознаградить усилия сотрудников, которые помогли увеличить долю организации на рынке.

Ранее аналитики Goldman Sachs, устроившиеся в американский банк после начала пандемии, пожаловались на «нечеловеческие» условия работы. Им приходится работать в среднем по 95 часов в неделю, то есть почти по 14 часов каждый день без выходных. Аналитики спят по пять часов в день, ложатся не раньше трех ночи.

О проблемах на работе сообщали и сотрудники американской сети ресторанов Panda Express. Компания проводила тренинги на доверие, в ходе которых заставляла работников раздеваться. Задания были «странными и быстро переросли в психологическое насилие». За это на Panda Expres подали в суд.