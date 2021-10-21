«Макдоналдс» уравняет зарплату мужчин и женщин

«Макдоналдс» заявил о намерении ликвидировать разницу в оплате труда мужчин и женщин на одинаковых должностях к 2022 году. Компания приняла решение дополнительно инвестировать в равную оплату труда после получения сведений о том, что женщины по всему миру зарабатывают в «Макдоналдс» немного меньше, чем мужчины, пишет Fox.

В 2021 году анализ оплаты труда в сети ресторанов быстрого питания показал, что женщины получают 99,85 цента на доллар зарплаты мужчин при схожей работе в равных условиях. Учитывая, что женщины составляют 54 процента сотрудников «Макдоналдс» по всему миру, компания заинтересована в обеспечении равного уровня дохода сотрудников.

«Макдоналдс», по словам вице-президента по глобальным бизнес-услугам Дебби Баллард, включил в свою стратегию развития не только сокращение гендерного неравенства оплаты труда, но и создание программ обучения и развития для сотрудников, и привлечение специалистов международного уровня.

При этом, по данным Бюро статистики труда США, в среднем в Америке женщины составляют меньше половины сотрудников корпораций и зарабатывают 82 цента на доллар в сравнении с белыми мужчинами с аналогичным образованием. В то время как разрыв в зарплате с темнокожими и латиноамериканскими женщинами значительно больше среднего показателя.

По данным Всемирной организации здравоохранения, экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, отразился на женщинах в большей степени, чем на мужчинах. Женщины чаще подвергались сокращению или увольнению, многие были вынуждены оставить работу, чтобы сидеть с детьми, переведенными на дистанционное обучение.