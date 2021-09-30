В России захотели оштрафовать «Макдоналдс» из-за кока-колы

ФАС в Татарстане грозит оштрафовать «Макдоналдс» за слишком маленькую бутылку кока-колы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в Татарстане захотела оштрафовать «Макдоналдс» за слишком маленькую бутылку кока-колы. Ресторану грозит штраф в 500 тысяч рублей, говорится на сайте ведомства.

Материалы по теме Вопреки всему. Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет? Коррупция, кумовство и бедность. Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис

Причиной стала реклама, в которой сеть обещала бутылку колы объемом 0,4 литра бесплатно при заказе от 100 рублей, но на самом деле выдавала покупателям 0,25 литра газированного напитка. «Макдоналдс» объяснил это технической ошибкой. Тем не менее в российской антимонопольной службе посчитали рекламу недостоверной и завели административное дело.

Ранее сообщалось, что «Макдоналдс» и «Бургер Кинг» перейдут на многоразовую посуду. Компании хотят минимизировать отходы от ресторанов, поэтому в скором времени у посетителей появится возможность арендовать экологичные стаканчики для кофе и контейнеры для сэндвичей.

При получении заказов в ресторанах быстрого питания посетители должны будут заплатить залог за пользование стаканчиком или контейнером. Чтобы получить деньги обратно, нужно отсканировать посуду в приложении Loop и вернуть в заведение или специальную точку сбора.

В конце сентября «Макдоналдс» заявил о намерении к 2025 году отказаться от «первичного» пластика в игрушках из детских наборов Happy Meal.