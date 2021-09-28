Сотрудник «Макдоналдса» отомстил грубому клиенту и лишился работы

Пользователь TikTok под ником @mcdanksbitch показал способ отомстить грубому клиенту и лишился работы. Бывший сотрудник «Макдоналдса» выложил видеоинструкцию.

На кадрах видно, как работник фастфуд-ресторана добавляет в холодный кофе со сливками кисло-сладкий соус вместо карамельного сиропа. «Когда посетитель грубит, а я зарабатываю всего 8,50 доллара в час (617 рублей)», — написал он в ролике.

Видео с изощренным способом мести набрало почти 63 миллиона просмотров и более 100 тысяч комментариев. Один пользователь написал: «Не забывайте, что у работников фастфуда тоже есть чувства». «Кажется, теперь ты лишишься работы», — добавил другой.

Через несколько недель молодой человек опубликовал еще одно видео, в котором рассказал, что его все-таки уволили с работы после публикации нашумевшего видео.

Ранее сообщалось, что бывшая работница «Макдоналдса» из шотландского города Абердин назвала способ отомстить грубым клиентам. По ее словам, если посетитель фастфуд-ресторана грубит работникам, они могут специально медленнее готовить его заказ.