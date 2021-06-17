Работник уволился из «Макдоналдса» и оставил честное послание посетителям

В США сотрудник «Макдоналдса» уволился и оставил посетителям записку, в которой честно рассказал, как он ненавидит свою работу. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на пост одного из посетителей в Twitter.

В понедельник, 14 июня, в аккаунте @GreatApeDad появилась фотография послания, сделанная в местном «Макдоналдсе». По словам автора, они с женой приехали в фастфуд-ресторан, чтобы пообедать. Однако заведение оказалось закрытым, а пару встретила надпись, которая гласила: «Мы закрыты, потому что я увольняюсь и ненавижу эту работу».

Пост быстро собрал 199 тысяч лайков и 19,5 тысячи репостов. Люди активно комментировали фотографию и делились своими впечатлениями от работы в ресторанах быстрого питания. Один мужчина написал: «Не могу его винить, работа в фастфуде действительно ужасная. Все то, с чем нам приходится мириться, совсем не стоит тех денег, которые нам платят».

Другие пользователи, наоборот, посчитали, что каждый человек сам отвечает за уровень своего дохода и все зависит от качества работы и приложенных усилий.

Ранее сообщалось, что курьер оставил оскорбительное послание заказавшей еду из «Макдоналдса» клиентке. Надпись от руки на карточке гласила: «Хочешь похудеть? Спроси меня как».