Курьер оставил оскорбительное послание заказавшей еду из «Макдоналдса» клиентке

Курьер, доставлявший клиентке еду из «Макдоналдса», приложил к заказу послание, которое многие посчитали оскорбительным. Об этом девушка рассказала в ролике на своей странице в TikTok.

Американка по имени Сьюзи сообщила, что водитель, доставивший ее заказ, оставил в пакете карточку с рекламой услуг диетолога. «Вот что положил курьер в мой пакет из "Макдоналдса". Спасибо… наверное…», — говорит Сьюзи на видео, которое стало вирусным.

Надпись от руки на карточке гласит: «Хочешь похудеть? Спроси меня как».

Люди в комментариях под видео обвинили курьера в проявлении фэтшейминга, призвали девушку обратиться с жалобой в курьерскую службу и назвали поступок «токсичным».

При этом Сьюзи призналась, что оценила шутку водителя. «Никакой ненависти. Я сама долго смеялась. Мне даже хочется дать ему пять», — сказала она.

Ранее сообщалось, что 200-килограммовый курьер за год сбросил 126 килограммов. Чтобы похудеть, мужчина стал придерживаться кетогенной диеты — есть много белка и жирной пищи, но мало углеводов.