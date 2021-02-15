Женщина сделала заказ курьеру выплеснуть чай в лицо ее бывшего возлюбленного

Жительница китайской провинции Шаньдун решила отомстить своему бывшему возлюбленному и наняла курьера, чтобы он выплеснул чай в лицо мужчине. На видео обратило внимание издание The Indian Express.

На 38-секундной записи видно, как курьер подходит к мужчине и выплескивает чай ему в лицо. Затем он передает получателю чек за услугу и удаляется. Сотрудник службы доставки выполнял просьбу бывшей девушки адресата. В комментарии к заказу она написала: «Нет необходимости быть вежливым с этим подонком, просто выплесните напиток ему в лицо».

Курьер извинился перед мужчиной за свои действия и сказал, что всего лишь выполняет инструкции заказчика.

Запись стала вирусной в соцсетях в День святого Валентина.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Вашингтон обрела популярность на платформе TikTok, после того как сняла на камеру процесс отмщения изменившему ей возлюбленному. Она пробралась в его квартиру и выбила молотком на стене буквы FU (сленговое сокращение английской фразы fuck you — «пошел ты» — прим. «Ленты.ру»).