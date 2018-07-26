Драку сотрудницы «Макдоналдса» с грубой клиенткой сняли на видео

bxbyness / Instagram

Посетительница «Макдоналдса» стала случайным свидетелем жестокой драки сотрудницы ресторана и клиентки. Видео потасовки опубликовано в Instagram.

«Девушка попросила стакан, и менеджер перекрыла автомат для газировки, поскольку не хотела, чтобы та пила ее бесплатно», — говорится в описании.

На кадрах видно, как посетительница бросает в сотрудника коктейль, после чего та с разбегу начинает интенсивно наносить удары девушке. Драку пытаются разнять другие сотрудники, но ничего не выходит. Помимо многочисленных ругательств, работница «Макдоналдса» выкрикивает: «Моя мама не мертва, уважай мою маму». Судя по всему, клиентка оскорбила ее родственницу.

The Sun отмечает, что, вероятно, стычка произошла в одном из ресторанов в США.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!