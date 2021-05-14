Раскрыт способ получить самую вкусную картошку фри в «Макдоналдсе»

Фуд-блогер из Австралии Джонни раскрыл способ получить от работников «Макдоналдса» самую вкусную картошку фри. Его совет приводит Daily Mail.

Блогер порекомендовал попросить приготовить ее без соли. Тогда, по его словам, работникам фастфуда придется жарить свежий картофель, а не использовать заранее подготовленный.

Чтобы продемонстрировать свой метод, Джонни купил в «Макдоналдсе» две упаковки картошки и привез их домой. Температура несоленого блюда составила 36,9 градуса по Цельсию, а соленого — всего 24,3.

Совет блогера вызвал споры среди комментаторов. Одни поблагодарили мужчину за лайфхак, а другие указали на то, что подобные просьбы усложняют жизнь работникам фастфуда и заставляют их выполнять еще больше работы. «Это сделает их работу в 10 раз сложнее. Особенно, когда посетителей много», — написала одна из подписчиц.

Ранее бывший сотрудник «Макдоналдса» назвал способ донести до дома картошку фри свежей. Он предложил положить картошку фри на дно горизонтально, чтобы сохранить тепло, поставить на нее гамбургеры, и оставить пакет приоткрытым. По его словам, в таком случае картофель останется хрустящим и теплым.