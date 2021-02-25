Бывший работник «Макдоналдс» рассказал о «секретном меню»

Бывший сотрудник сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» рассказал о «секретном меню», вокруг которого ходят слухи. Его слова приводит газета Daily Mirror.

По данным издания, многие любители фастфуд-ресторанов «Макдоналдс» утверждают, что в ресторане можно заказать блюда, которых нет в основном меню. В частности, речь идет о бургере «Сухопутный, морской и воздушный бургер» (Land, Sea and Air Burger), объединяющем сэндвич с рыбой «Филе-О-Фиш», говядину и курицу.

По утверждению Daily Mirror, далеко не все фанаты фастфуда решаются заказать не входящие в основное меню блюда, боясь выглядеть глупо. Бывший работник «Макдоналдс», представившийся Джеком, ответил на вопросы о «секретном меню» на социальной платформе Quora.

Мужчина, проработавший в «Макдоналдс» четыре года, подчеркнул, что в этой сети ресторанов не существует тайных блюд. Однако он напомнил, что почти каждую позицию в меню можно трансформировать под свой вкус, добавив или убрав определенные ингредиенты. Он посоветовал комбинировать блюда из «МакКафе» и «Макдоналдс», чтобы получить вкусный и необычный заказ.

Благодаря соцсетям ко мне обращались покупатели с просьбой сделать «Мега-Мак» или «Сухопутный, морской и воздушный бургер». Такого нет в нашем меню, и нас не готовили к таким заказам. Обычно я спрашиваю у посетителя, какие ингредиенты он хочет увидеть в блюде, а потом повторяю это блюдо при следующем таком заказе Джек бывший сотрудник сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс»

Другой сотрудник «Макдоналдс» подтвердил, что секретного меню не существует. Однако, по его словам, многие работники сети запоминают вариацию того или иного блюда из основного меню, которую просят посетители, и при следующем подобном заказе повторяют ее. «Например, если вы закажете "Монстер-Мак", скорее всего, работник поймет, о чем идет речь», — пояснил он.

Еще один сотрудник «Макдоналдс» заявил, что при заказе «секретного» блюда, которого нет в меню, персонал может отреагировать по-разному. Работник либо вспомнит состав выдуманного фанатами блюда и повторит его, либо скажет, что такой позиции нет в основном меню. «Но в таком случае вы можете объяснить ему, о чем речь, и в будущем ресторан возможно повторит ваш заказ, как вы и просили», — отметил он.

Ранее работница «Макдоналдс» раскрыла проверенный способ получить бесплатную еду. Она заявила, что если заказ пришлось ждать слишком долго или в нем что-то перепутали, за него вернут деньги, а ошибку исправят. Девушка отметила, что это произойдет, если говорить с сотрудниками спокойно и вежливо.