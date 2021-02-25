Бывший работник «Макдоналдс» рассказал о «секретном меню»

Бывший сотрудник сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» рассказал о «секретном меню», вокруг которого ходят слухи. Его слова приводит газета Daily Mirror.
По данным издания, многие любители фастфуд-ресторанов «Макдоналдс» утверждают, что в ресторане можно заказать блюда, которых нет в основном меню. В частности, речь идет о бургере «Сухопутный, морской и воздушный бургер» (Land, Sea and Air Burger), объединяющем сэндвич с рыбой «Филе-О-Фиш», говядину и курицу.
По утверждению Daily Mirror, далеко не все фанаты фастфуда решаются заказать не входящие в основное меню блюда, боясь выглядеть глупо. Бывший работник «Макдоналдс», представившийся Джеком, ответил на вопросы о «секретном меню» на социальной платформе Quora.
Мужчина, проработавший в «Макдоналдс» четыре года, подчеркнул, что в этой сети ресторанов не существует тайных блюд. Однако он напомнил, что почти каждую позицию в меню можно трансформировать под свой вкус, добавив или убрав определенные ингредиенты. Он посоветовал комбинировать блюда из «МакКафе» и «Макдоналдс», чтобы получить вкусный и необычный заказ.
Другой сотрудник «Макдоналдс» подтвердил, что секретного меню не существует. Однако, по его словам, многие работники сети запоминают вариацию того или иного блюда из основного меню, которую просят посетители, и при следующем подобном заказе повторяют ее. «Например, если вы закажете "Монстер-Мак", скорее всего, работник поймет, о чем идет речь», — пояснил он.
Еще один сотрудник «Макдоналдс» заявил, что при заказе «секретного» блюда, которого нет в меню, персонал может отреагировать по-разному. Работник либо вспомнит состав выдуманного фанатами блюда и повторит его, либо скажет, что такой позиции нет в основном меню. «Но в таком случае вы можете объяснить ему, о чем речь, и в будущем ресторан возможно повторит ваш заказ, как вы и просили», — отметил он.
Ранее работница «Макдоналдс» раскрыла проверенный способ получить бесплатную еду. Она заявила, что если заказ пришлось ждать слишком долго или в нем что-то перепутали, за него вернут деньги, а ошибку исправят. Девушка отметила, что это произойдет, если говорить с сотрудниками спокойно и вежливо.