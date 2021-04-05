Бывший сотрудник «Макдоналдса» назвал способ донести до дома картошку фри свежей

Бывший сотрудник австралийского «Макдоналдса» рассказал, как донести до дома картошку фри свежей и хрустящей. Его слова приводит LADBible.

Бруно Буше (Bruno Bouchet), который подростком три года проработал в ресторане быстрого питания в Брисбене, отметил, что все покупатели чаще всего совершают одну и ту же ошибку, когда покупают картофель фри с собой: они закрывают пакет. По словам австралийца, так делать не стоит, так как внутри бумажного пакета скапливается пар, и картофель продолжает готовиться. Таким образом, к моменту приезда домой, он становится влажным, вялым и не таким вкусным.

Буше добавил, что если просто оставить пакет открытым, картофель быстрее остынет. Он предложил следующий алгоритм действий: положить картошку фри на дно горизонтально, чтобы сохранить тепло. Затем поставить на нее гамбургеры или другие блюда, и оставить пакет приоткрытым. По его словам, в таком случае картофель останется хрустящим и теплым, как будто в ресторане.

Ранее бывший сотрудник сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» рассказал о «секретном меню», вокруг которого ходят слухи. Он отметил, что никаких тайных блюд нет, но почти любую позицию в меню можно трансформировать под свой вкус.