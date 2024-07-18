Порог дохода для самозанятых захотели изменить

«Сравни»: около 60 процентов россиян хотят изменить порог дохода для самозанятых

За повышение порога дохода для самозанятых выступили 62 процента опрошенных россиян. Это показал опрос, проведенный маркетплейсом «Сравни», о котором сообщила «Газета.Ru».

Однако ровно столько же россиян сказали, что считают нынешний порог дохода в размере 2,4 миллиона рублей комфортным. Тем не менее большинство респондентов выступило за его увеличение до 4,8 миллиона рублей.

Кроме того, 27 процентов заявили, что люди со столь высоким доходом не должны обладать статусом самозанятого, а обязаны платить больше налогов. Еще 11 процентов предлагают повысить порог еще сильнее, а 15 процентов ответили, что не задумывались о том, выгоден ли существующий порог, так как или не получают никаких платежей, или это происходит очень нечасто.

Больше 70 процентов ничего не слышали о предложениях повысить порог для налога на профессиональную деятельность.

В середине июня 2024 года стало известно, что Счетная палата изучит, насколько эффективным оказался налоговый режим для самозанятых.

В 2023 году в Госдуму вносили законопроект о повышении порога доходов для самозанятых до 4,8 миллиона рублей. Однако правительство не поддержало эту инициативу, увидев в ее реализации угрозу для бюджетных доходов. Госдума отклонила этот законопроект.