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13:42, 15 июня 2024Экономика

Эффективность налогового режима для самозанятых оценят

РБК: Счетная палата оценит эффективность налогового режима для самозанятых

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Счетная палата проанализирует эффективность налогового режима для самозанятых. Россиянам, имеющим соответствующий статус, предлагают поучаствовать в анонимном опросе об удовлетворенности текущими условиями налогообложения и необходимости каких-либо изменений, передает РБК.

«В рамках указанного мероприятия Счетной палатой организовано проведение социологического исследования, цель которого — получение обратной связи от плательщиков налога на профессиональный доход», — пояснили в пресс-службе ведомства. В анкете необходимо ответить, оптимальна ли, по мнению самозанятого, действующая ставка налога, хватает ли для ведения бизнеса предельно допустимого годового дохода и требуется ли расширить перечень видов деятельности, к которым может применяться налог. Кроме того, россиян спрашивают, готовы ли они платить больший налог для увеличения пенсионных отчислений и обращались ли они за финансовой или имущественной поддержкой.

Опрос продлится до ноября. Сам эксперимент по установлению для граждан, работающих на себя специального налогового режима завершится к 2029 году. В Счетной палате обратили внимание, что до тех пор ни налоговые ставки, ни предельный размер доходов не изменятся.

Ранее работающим на себя россиянам рассказали, как обеспечить себя хорошей пенсией. По словам эксперта, для этого граждане, имеющие статус индивидуального предпринимателя либо самозанятого, могут добровольно вносить взносы в Соцфонд.

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      Виктория Клабукова
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