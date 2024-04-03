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04:22, 3 апреля 2024Экономика

Самозанятым назвали способ обеспечить себя хорошей пенсией

Депутат Говырин: самозанятые и ИП могут делать добровольные взносы в Соцфонд

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Самозанятые и индивидуальные предприниматели (ИП) могут делать добровольные взносы в Соцфонд. Так россияне смогут обеспечить себя хорошей пенсией, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что в текущем году минимальная сумма для зачета в стаж составляет 50 тысяч 789 рублей за год, За данную сумму начисляется 1,036 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент). Максимальная сумма взносов составляет 406 тысяч 391 рубль, то есть 8,292 ИПК.

«К концу 2023 года в России было зарегистрировано более 9 миллионов самозанятых. И многие опрометчиво думают, что эта категория граждан останется без пенсии», — отметил он.

По словам Говырина, если гражданин работает по трудовому договору, как ИП, самозанятый, то он имеет право добровольно вносить взносы в Соцфонд. Так он обеспечит себя хорошей пенсией.

Также депутат подчеркнул, что кроме приобретения коэффициентов, можно отсрочить выход на пенсию. Тогда за каждый год начисляются дополнительные коэффициенты. Так, при отсрочке в один год повышающий коэффициент составляет 1,056, а для ИПК — 1,07. Максимальная отсрочка составляет 10 лет, тогда применяются коэффициенты 2,11 и 2,32 соответственно.

Ранее юрист Вадим Виноградов предупредил, что, если пенсионер трудится в статусе самозанятого, то он может потерять ряд льгот. Так, речь идет об индексации пенсии. Эксперт напомнил, что самозанятые приравниваются к неработающим, поэтому их пенсия индексируется в установленные законом сроки и в том же объеме.

Также могут быть сняты и некоторые льготы, которые рассчитываются, исходя из лимита доходов, отметил юрист.

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      Марина Совина
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