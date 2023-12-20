Самозанятых пенсионеров предупредили о потере ряда льгот

Юрист Виноградов: самозанятые пенсионеры теряют некоторые льготы

Если пенсионер трудится в статусе самозанятого, то он может потерять ряд льгот. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

В первую очередь, речь идет об индексации пенсии. Виноградов напомнил, что самозанятые приравниваются к неработающим, поэтому их пенсия индексируется в установленные законом сроки и в том же объеме. Но при условии, что самозанятый не платит взносы на собственное социальное страхование и ему не начисляют трудовой стаж, объяснил эксперт.

В том случае, если выплаты в страховые фонды начисляются и стаж идет, самозанятый приравнивается к работающему.

«Право на региональную доплату и индексацию пенсии пропадает», — уточнил Вадим Виноградов.

Также могут быть сняты и некоторые льготы, которые рассчитываются, исходя из лимита доходов — если этот лимит окажется превышен, подчеркнул юрист.

В ноябре заслуженный юрист России Иван Соловьев анонсировал повышений пенсии у 32 миллионов россиян в 2024 году и напомнил, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии вырастет на 1 572 рубля.

Он уточнил, что выплаты для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года вырастут на 7,5 процента. На повышение льгот в бюджете предусмотрели порядка 234 миллиардов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что грядущая индексация пенсий окажется не ниже инфляции.