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02:23, 17 ноября 2023Экономика

Юрист анонсировал повышение пенсии у 32 миллионов россиян

Юрист Соловьев заявил о повышении пенсии у 32 миллионов россиян в 2024 году

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что одобренный Госдумой в трех чтениях законопроект об увеличении средней пенсии для неработающих пенсионеров изменит размер выплат у ряда россиян. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Соловьев анонсировал повышений пенсии у 32 миллионов россиян в 2024 году и напомнил, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии вырастет на 1 572 рубля. Таким образом, объем льготы достигнет 22 605 рублей. Пенсия по старости также увеличится: выплата вырастет на 1 631 рубль до 23 449 рублей.

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Эксперт добавил, что выплаты для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года вырастут на 7,5 процента. На повышение льгот в бюджете предусмотрели порядка 234 миллиардов рублей.

14 ноября на пленарном заседании Госдума одобрила законопроект, согласно которому в 2024 году ряду россиян поднимут пенсии. Документ прошел второе и третье, окончательное чтение.

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      Марина Совина
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