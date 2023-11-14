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13:59, 14 ноября 2023Экономика

Госдума утвердила закон о повышении пенсий

Госдума приняла закон о повышении страховых пенсий по старости на 7,5 %
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России с 1 января 2024 года на 7,5 процента вырастут страховые пенсии по старости. Соответствующий законопроект прошел второе и третье, окончательное чтение в Госдуме.

Согласно документу, выплаты должны повысить более чем 32 миллионам неработающих граждан на пенсии, в том числе военным пенсионерам. Стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 133 рублей 5 копеек, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8134 рублей 88 копеек. В результате средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1572 рубля и после перерасчета составит 22 605 рублей. В то же время выплаты неработающим гражданам страховой пенсии по старости поднимутся на 1631 рубль и составят 23 449 рублей, указано в документе.

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Кроме того, в следующем году в стране на 4,5 процента вырастут пенсии военных. Согласно поправкам в законопроект, мера вступит в силу 1 октября 2024 года и затронет более 2,7 миллиона человек. В общей сложности на повышение пенсий будет дополнительно направлено 234 миллиарда рублей из федерального бюджета, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в Госдуме сообщили, что могут ввести доплаты к пенсиям граждан в качестве альтернативной компенсации по советским вкладам. Изначально предполагалось, что выплата компенсаций будет происходить при помощи перевода денежных средств в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля. Однако с 2003 года рассмотрение законопроекта ежегодно приостанавливалось из-за отсутствия нормативно-правовых актов и источников финансового обеспечения. В начале ноября Госдума вновь перенесла решение вопроса об урегулировании обязательств по вкладам граждан, размещенным до 20 июня 1991 года в Сбербанке СССР.

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      Мария Грушко
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