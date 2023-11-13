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17:06, 13 ноября 2023Экономика

В Госдуме предложили альтернативу компенсации по советским вкладам

В Госдуме назвали доплату к пенсиям альтернативой компенсации советских вкладов

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Альтернативой компенсации по советским вкладам может стать доплата к пенсиям. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, его слова приводит «Российская газета».

По словам депутата, точных данных о сумме советских вкладов в правительстве нет и, по разным оценкам, она составляет около триллиона рублей. Несмотря на то что процесс компенсации лучше не откладывать, шансы россиян на получение выплат «падают с каждым годом».

«Инфляция растет, а единомоментный возврат вкладов может разбалансировать экономику, поэтому возвращать разом опасно», — объяснил Гаврилов. В качестве альтернативы депутат назвал доплату к пенсии — она позволит постепенно возвращать долг.

В начале ноября Госдума перенесла решение вопроса об урегулировании обязательств по вкладам граждан, размещенным до 20 июня 1991 года в Сбербанке СССР.

Законопроект, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности советских сбережений граждан, депутаты приняли еще в 1995 году. Изначально предполагалось, что выплата компенсаций будет происходить при помощи перевода денежных средств в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля. Однако с 2003 года рассмотрение законопроекта ежегодно приостанавливалось из-за отсутствия нормативно-правовых актов и источников финансового обеспечения.

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      Вячеслав Агапов
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