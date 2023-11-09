Выплату советских вкладов перенесли

Госдума одобрила перенос компенсации советских вкладов на 2027 год

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий перенос решения вопроса об урегулировании обязательств по вкладам граждан, размещенным до 20 июня 1991 года в Сбербанке СССР. Об этом сообщает «Интерфакс».

Законопроект получил окончательное одобрение нижней палаты Федерального собрания — третье чтение было заключительным. Таким образом, начало действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» продлили на 2027 год. Документ предусматривает полную компенсацию советских банковских вкладов, а также вкладов в организации госстрахования, которые были открыты гражданами до 1 января 1992 года.

В конце октября законопроект о переносе выплат советских накоплений россиян прошел первое чтение в Госдуме. Законопроект, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности советских сбережений граждан, депутаты приняли еще в 1995 году.

Изначально предполагалось, что восстановление должно будет происходить при помощи перевода денежных средств в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля. Однако с тех пор действие законопроекта ежегодно приостанавливалось — начиная с 2003 года. Это было обусловлено отсутствием нормативно-правовых актов и источников финансового обеспечения документа, который подразумевает суммарные выплаты в размере десятков триллионов рублей.