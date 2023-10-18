Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
22:05, 18 октября 2023Экономика

В Госдуме предложили компенсировать россиянам вклады времен СССР. Кто может претендовать на выплаты?

Рабочая группа Госдумы предложила варианты компенсации советских вкладов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Рабочая группа Госдумы подготовила предложения по компенсации дореформенных советских вкладов в Сбербанке. Об этом сообщил депутат Владимир Сенин в ходе заседания комитета по финансовому рынку.

По словам парламентария, существует несколько вариантов развития событий. Один из них — признание утратившим силу закона о сохранении ценности сбережений россиян. Среди более позитивных инициатив — перевод дореформенных накоплений в долговые обязательства Сбербанка или согласование размеров приоритетных компенсационных выплат вкладчикам. Начать их предполагается с пожилых граждан в возрасте «78 плюс».

Материалы по теме:
Как выбрать самый выгодный банковский вклад? Какие виды вкладов в банках можно открыть
Как выбрать самый выгодный банковский вклад?Какие виды вкладов в банках можно открыть
20 августа 2023
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023

Действие закона с 2003 года ежегодно приостанавливается

В 1995 году в России приняли закон, гарантирующий восстановление и обеспечение ценности сбережений, помещенных на вклады в Сбербанк до 20 июня 1991 года и на счета в организации государственного страхования и госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

Предполагалось, что восстановление должно происходить через перевод средств в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля. Его стоимость определяется относительно соотношения контрольной стоимости «необходимого социального набора» и его базовой стоимости.

464
советских рубля

составляет стоимость «необходимого социального набора»

При этом законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия нормативно-правовых актов и источников финансового обеспечения действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» действие ежегодно приостанавливается с 2003 года.

Ранее стало известно, что правительство России планирует продлить приостановку выплат россиянам советских вкладов до 1 января 2027 года. При этом в 2024 году необходимый объем средств для погашения государственных целевых долговых обязательств при переводе в них сбережений граждан составит 61,8 триллиона рублей, в 2025-м — 64,2 триллиона рублей, а в 2026-м — 66,8 триллиона рублей.

Рабочая группа допускает признание закона утратившим силу

Депутат Сенин отметил, что рабочая группа комитета Госдумы допускает ежегодную и бессрочную приостановку закона либо признание его утратившим силу.

Если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться

Владимир Сениндепутат Госдумы

Парламентарий подчеркнул, что для этого требуются серьезные основания и аргументы. По его словам, у рабочей группы есть и более позитивные инициативы.

Материалы по теме:
Банк России резко поднял ключевую ставку. Как она повлияет на курс рубля?
Банк России резко поднял ключевую ставку.Как она повлияет на курс рубля?
15 августа 2023
В России представили новые купюры — 1000 и 5000 рублей. Как они выглядят и когда ими можно будет расплатиться?
В России представили новые купюры — 1000 и 5000 рублей.Как они выглядят и когда ими можно будет расплатиться?
16 октября 2023

В Госдуме есть два предложения по компенсации дореформенных вкладов

Сенин уточнил, что у Госдумы есть два предложения по компенсации дореформенных вкладов. Первое заключается в том, чтобы перенести сбережения вкладчиков в долговые обязательства Сбербанка, а не государства.

Второе предложение пользовалось большей поддержкой среди членов рабочей группы. Оно предполагает согласование размеров приоритетных компенсационных выплат вкладчикам, этим должны заняться Минфин и ПАО «Сбербанк».

И суть там заключается в том, чтобы ввести критерии приоритизации выплат и начиная с возраста «78 плюс» лет начинать выплачивать

Владимир Сениндепутат Госдумы

Депутат отметил, что правительство пока не предложило никаких конкретных вариантов по исполнению обязательств по дореформенным сбережениям, несмотря на постановления Госдумы о необходимости разработки соответствующего механизма.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России изменят модели перехода из 9-го в 10-й класс. Что ждет школьников?

    Стало известно о разработке биологического оружия около границ России

    Госдума обратится к ООН по проблемам на Ближнем Востоке

    «Спартак» установил новый рекорд клуба по победам в КХЛ

    Журналист Херш заявил о планах Израиля устроить подобие Хиросимы

    Раскрыты итоги визита Байдена в Израиль

    Россиянин расчленил сына во время празднования дня рождения

    В Госдуме предложили компенсировать россиянам вклады времен СССР. Кто может претендовать на выплаты?

    Зеленский заявил об обновлении руководящего состава Минобороны Украины

    В Румынии заявили об отказе Киева признавать молдавский язык

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости