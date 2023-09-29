Выплату советских вкладов россиянам перенесли еще на год

Кабмин планирует продлить приостановку выплат по вкладам CCCР до 2027 года

Правительство России планирует продлить приостановку выплат россиянам советских вкладов до 1 января 2027 года. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение в Госдуму и размещен в думской электронной базе данных.

Речь идет о сбережениях граждан, размещенных в Сбербанке России в период до 20 июня 1991 года, на вкладах по договорам личного страхования, а также в государственных ценных бумагах СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года. Первоначальный закон «О базовой стоимости необходимого социального набора», гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности таких накоплений, был принят в 1999 году.

Дата начала выплат компенсаций переносится ежегодно с 2003 года «в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля». В 2024 году необходимый объем средств для погашения государственных целевых долговых обязательств при переводе в них сбережений граждан составит 61,8 триллиона рублей, в 2025-м — 64,2 триллиона рублей, а в 2026-м — 66,8 триллиона рублей.

Согласно закону 1995 года «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации», исполнение обязательств по выплатам предусмотрено осуществлять путем перевода сбережений граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации с использованием долгового рубля. Его стоимость определяется «исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств Российской Федерации», сказано в пояснительной записке. Федеральным законом № 21-ФЗ стоимость такого набора установлена в размере 464 рубля СССР.

По курсу 2020 года совокупный размер целевых долговых обязательств составлял 45,4 триллиона рублей. Тогда депутаты «Справедливой России» предложили начать постепенные выплаты — по 2,5 процента от общей суммы (или 1,135 триллиона рублей) ежегодно, однако против инициативы выступил комитет Госдумы по финансовому рынку.