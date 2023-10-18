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19:02, 18 октября 2023Экономика

Депутаты предложили начать выплаты советских вкладов с пожилых россиян

Рабочая группа Госдумы составила предложения по компенсации советских вкладов

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Рабочая группа Госдумы подготовила несколько предложений по компенсации россиянам советских вкладов в Сбербанке, в том числе о начале выплат с пожилых граждан. Об этом на заседании думского комитета по финансовому рынку заявил депутат Владимир Сенин, его слова приводит РИА Новости.

Закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, размещенных в Сбербанке России в период до 20 июня 1991 года, на вкладах по договорам личного страхования, а также в государственных ценных бумагах СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года был принят в 1995 году. Однако начало выплат переносится ежегодно с 2003 года «в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля»

Парламентарии отметили, что в дальнейшем возможно как ежегодное продление приостановки действия закона, так и бессрочное, или вовсе признание его утратившим силу. Сенин заявил, что «если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться», однако такое решение потребует серьезной аргументации.

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Две другие инициативы рабочей группы «все-таки отличаются некоторым позитивом». Так, депутаты предложили перевести дореформенные накопления россиян в долговые обязательства Сбербанка. Другим вариантом, который нашел наибольший отклик среди членов группы, стало предложение к Минфину и Сбербанку о согласовании размеров приоритетных компенсационных выплат вкладчикам. «И суть там заключается в том, чтобы ввести критерии приоритизации выплат и начиная с возраста "78 плюс" лет начинать выплачивать», — объяснил Сенин.

Ранее стало известно, что правительство России планирует продлить приостановку выплат россиянам советских вкладов до 1 января 2027 года. При этом в 2024 году необходимый объем средств для погашения государственных целевых долговых обязательств при переводе в них сбережений граждан составит 61,8 триллиона рублей, в 2025-м — 64,2 триллиона рублей, а в 2026-м — 66,8 триллиона рублей.

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