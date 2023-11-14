Россиянам увеличат пенсии в 2024 году. Сколько они будут получать?

Госдума приняла закон о повышении пенсий военным и неработающим пенсионерам

Госдума на пленарном заседании 14 ноября одобрила законопроект, согласно которому в 2024 году ряду россиян поднимут пенсии. Соответствующий документ прошел второе и третье, окончательное чтение.

Власти увеличивают размер выплат пропорционально проценту инфляции, прогнозируемой по итогам текущего года. Банк России ожидает, что рост цен ускорится до 7-7,5 процента. На повышение пенсий из федерального бюджета будет дополнительно направлено 234 миллиарда рублей, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кому поднимут пенсии

Неработающим пенсионерам

С 1 января следующего года выплаты должны поднять более чем 32 миллионам неработающих граждан на пенсии. На 7,5 процента вырастут страховые пенсии по старости и инвалидности. Фиксированную выплату предлагается повысить до 8134 рублей. Для сравнения, в 2023 году сумма составляет 7567 рублей, а в 2024 году без учета повышения должна была составить 7915 рублей.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих вырастет на 1628 рублей и составит 23 405 рублей, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Военным пенсионерам и сотрудникам правоохранительных органов

Согласно документу, с 1 октября 2024 года на 4,5 процента вырастут пенсии военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Мера затронет более 2,7 миллиона человек. В 2023 году оклады были проиндексированы на 10,5 процента.

После индексации в 2024 году на 7,5 процента средний размер пенсий в России составит 23,2 тысячи рублей в месяц

Антон Силуанов глава Минфина России

Вырастет стоимость одного пенсионного коэффициента

Кроме того, с начала года поднимется стоимость одного пенсионного коэффициента — его размер достигнет 133 рублей 5 копеек вместо 123,8 рубля в 2023 году.

Как рассчитать размер пенсии

Для того чтобы определить размер пенсии по государственному обеспечению по старости, нужно знать индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), а также стоимость пенсионного коэффициента (СПК) и фиксированную выплату (ФВ) по страховой пенсии по старости, объяснила в разговоре с РБК член Ассоциации юристов России Ольга Турунина. Формулой при расчете будет умножение ИПК на СПК и прибавление ФВ к полученной сумме.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Также понять, на какую сумму выплат рассчитывать после индексации, можно на сайте «Госуслуги». Автоматически подсчитает размер пенсии специальный калькулятор.

Всего в России, по данным на 1 сентября, примерно 41 миллион пенсионеров, из которых 33,6 миллиона неработающих и 7,6 миллиона работающих. Средний размер пенсии у граждан, которые состоят на учете в Социальном фонде, составлял 19,58 тысячи рублей.