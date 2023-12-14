Путин рассказал о новой индексации пенсий

Путин понадеялся, что будущее повышение пенсий на 7,5 % превысит инфляцию

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что грядущая индексация пенсий окажется не ниже инфляции. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

С 1 января следующего года выплаты должны поднять более чем 32 миллионам неработающих граждан на пенсии. На 7,5 процента с начала 2024 года будут проиндексированы страховые пенсии по старости и инвалидности. В результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих вырастет на 1628 рублей и составит 23 405 рублей, рассказывал ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В начале конференции, говоря об экономических прогнозах на конец года, президент заявил, что инфляция в 2023 году может ускориться до 8 процентов. Однако, уверил он, Центробанк и правительство принимают меры, чтобы вернуть рост цен к целевому показателю в четыре процента.