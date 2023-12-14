Путин назвал уровень инфляции в 2023 году

Путин: инфляция в РФ к концу 2023 года может вырасти до 8 %

Инфляция в России к концу 2023 года может ускориться до восьми процентов, но Центробанк и правительство принимают меры, чтобы вернуть ее к целевым показателям, заявил в Москве президент страны Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, в те же сроки рост ВВП России составит 3,5 процента. Путин отметил, что у экономики страны есть достаточный запас прочности.

Ранее опрошенные ЦБ аналитики заявили об инфляции в 7,6 процента по итогам 2023 года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что темпы роста потребительских цен в России продолжают оставаться на высоком, но не столь критичном уровне.

Говоря об инфляции в наступающем 2024 году министр финансов России Антон Силуанов спрогнозировал ее на уровне 4,5 процента.

