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12:34, 14 декабря 2023Экономика

Путин назвал уровень инфляции в 2023 году

Путин: инфляция в РФ к концу 2023 года может вырасти до 8 %
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Инфляция в России к концу 2023 года может ускориться до восьми процентов, но Центробанк и правительство принимают меры, чтобы вернуть ее к целевым показателям, заявил в Москве президент страны Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, в те же сроки рост ВВП России составит 3,5 процента. Путин отметил, что у экономики страны есть достаточный запас прочности.

Ранее опрошенные ЦБ аналитики заявили об инфляции в 7,6 процента по итогам 2023 года. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что темпы роста потребительских цен в России продолжают оставаться на высоком, но не столь критичном уровне.

Говоря об инфляции в наступающем 2024 году министр финансов России Антон Силуанов спрогнозировал ее на уровне 4,5 процента.

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      Дмитрий Воронин
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