Путин оценил запас прочности российской экономики

Путин: запас прочности у экономики РФ достаточный, чтобы идти вперед

Запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы уверенно себя чувствовать и идти вперед. Так ситуацию оценил президент Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

«И этот запас прочности, мы же тоже много раз об этом говорили, но повторю, обеспечен несколькими составляющими. Первая, и это самое главное, - это высокая консолидация российского общества», — пояснил глава государства.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, у страны сейчас достаточно хорошие макроэкономические показатели. «В данном случае ситуация абсолютно контролируемая, есть необходимый запас прочности по разным параметрам», — пояснил он и добавил, что ситуация с расходованием средств остается под постоянным контролем властей.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что текущее отклонение дефицита российского бюджета от годового плана не внушает опасений регулятору. Превышение расходов, зафиксированное с января по апрель, над графиком не значит, что по итогам года показатель будет выше плана, пояснил представитель Центробанка.