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19:19, 18 мая 2023Экономика

ЦБ заявил об отсутствии опасений насчет ситуации с дефицитом бюджета России

ЦБ: текущее превышение дефицита бюджета России над годовым планом не представляет рисков

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Текущее отклонение дефицита российского бюджета от годового плана не внушает опасений Банку России, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Его цитирует «Интерфакс».

Центробанк (ЦБ) считает, что превышение расходов, зафиксированное с января по апрель, над графиком не значит, что по итогам года показатель будет выше плана. «Если вы посмотрите, то накопленное отклонение расходов от такой устойчивой ежемесячной нормы для соответствующих месяцев по-прежнему заметно меньше в процентах от бюджетной росписи, чем тот традиционный навес расходов, который реализуется в ноябре-декабре каждого года», — рассказал об отсутствии рисков Заботкин.

По словам зампреда ЦБ, ненефтегазовые доходы в настоящий момент складываются выше плана, а нефтегазовые компенсируются бюджетным правилом. «Поэтому сомнений в бюджетной устойчивости в 2023 году быть не должно», — подытожил он.

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17 мая о том, что нефтегазовые доходы России пока отстают от годовых планов, говорил министр финансов Антон Силуанов, отмечая, что в такой ситуации имеется некоторая проблема. Он также отметил наличие временного дисбаланса, который связан с тем, что на середину мая было выполнено около 30 процентов годового объема доходов и 39 процентов годового объема расходов.

В то же время в Кремле ситуацию называют абсолютно контролируемой, поскольку у страны сейчас есть необходимый запас прочности по разным параметрам, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По итогам первых четырех месяцев года дефицит российского бюджета составил 3,424 триллиона рублей, превысив план правительства на весь год (2,9 триллиона рублей). Доходы бюджета за данный период упали на 22,4 процента в годовом выражении, до 7,782 триллиона рублей. Расходы при этом увеличились до 11,206 триллиона рублей, что на 26,3 процента больше показателя прошлого года.

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Мария Грушко
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