12:07, 9 сентября 2025Экономика

В Москве подсчитали самозанятых

Заммэра Багреева: Число самозанятых в Москве превысило 2,1 миллиона
Дмитрий Воронин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Согласно подсчетам столичных властей, численность самозанятых в Москве превысила 2,1 миллиона, что составляет более 15 процентов всех самозанятых на территории РФ. Соответствующий комментарий заммэра Марии Багреевой, возглавляющей департамента экономической политики и развития, приводит mos.ru.

«Все больше москвичей, решаясь на создание собственного бизнеса, выбирают формат самозанятости и предлагают услуги в самых разных областях», — отметила она, подчеркнув, что с начала 2019 года общий доход столичных самозанятых составил почти 1,9 триллиона рублей.

Как следует из опубликованных данных, чаще всего самозанятые в Москве занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками, доставкой, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом, а также строительством.

На начало 2025 года Багреева оценивала число самозанятых в мегаполисе примерно в 1,9 миллиона. Отмечалось, что в 2024 году их стало больше на 350 тысяч человек.

