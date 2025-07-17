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14:51, 17 июля 2025Экономика

Асфальт провалился на главной барной улице Петербурга

На улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге образовалась дыра в асфальте
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В центре Санкт-Петербурга провалился асфальт. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер Live».

Инцидент произошел на улице Рубинштейна, которую считают главной барной улицей города. На фото с места происшествия видно, как на заасфальтированной дороге образовалась глубокая дыра. В связи с этим улицу пришлось перекрыть для автомобилей. Информация о причинах случившегося и пострадавших уточняется.

В начале июля асфальт начал рушиться в центре Ростова-на-Дону. Дорожное покрытие не выдержало потоков воды, которые вылились на улицы из-за прорыва труб.

Ранее в Тюмени под асфальт провалился автобус с пассажирами внутри. Инцидент произошел днем 1 апреля напротив дома, расположенного на Профсоюзной, 90. На дороге образовалась глубокая яма, в которой застрял транспорт. Людей оперативно высадили — в результате не пострадали ни автобус, ни пассажиры.

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