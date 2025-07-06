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17:48, 6 июля 2025Экономика

В центре российского города начал рушиться асфальт

В Ростове-на-Дону начал рушиться асфальт из-за прорыва труб
Мария Черкасова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Don Mash

Асфальт в центре Ростова-на-Дону начал рушиться из-за прорыва труб. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Отмечается, что трубы прорвало две недели назад. В редакцию Mash обратился участник специальной военной операции, который живет на улице Обороны. Он рассказал, что сотрудники «Ростовводоканала» отключили воду на близлежащих улицах, при этом звонки по номеру 112 не дали результатов. Местные жители опасаются, что асфальт продолжит рушиться.

Ранее в Краснодаре провалилась земля в районе трамвайных путей. Инцидент произошел на Московской улице.

До этого житель города Фокино в Приморье решил самостоятельно отремонтировать асфальт на улице Постникова, устав от ям на дороге.

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