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10:52, 27 июня 2024Экономика

Российский пенсионер устал от ям на дороге и решил сам их отремонтировать

Пенсионер из Приморья решил самостоятельно отремонтировать дорогу

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Житель города Фокино в Приморье решил самостоятельно отремонтировать асфальт на улице Постникова. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Для ремонта мужчина использовал булыжники и камни. Их пенсионер развозил на тачке, чтобы наполнить ямы. Местные жители выступили с поддержкой такой инициативы. Однако они опасаются, что власти могут наказать пенсионера за самодеятельность.

Ранее в Краснодаре асфальт провалился на наземном пешеходном переходе на пересечении улиц Ленина и Октябрьской. Проблемный участок был огорожен. Сотрудники «Росводоканала» засыпали эту трещину.

В подмосковных Химках решили разобраться с проблемным асфальтом другим способом. Там яму на улице Победы закрасили в черный цвет вместо того чтобы отремонтировать. По словам местных жителей, у сотрудников ЖКХ не хватило асфальта на ремонт.

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      Мария Черкасова
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