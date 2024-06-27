Российский пенсионер устал от ям на дороге и решил сам их отремонтировать

Пенсионер из Приморья решил самостоятельно отремонтировать дорогу

Житель города Фокино в Приморье решил самостоятельно отремонтировать асфальт на улице Постникова. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Для ремонта мужчина использовал булыжники и камни. Их пенсионер развозил на тачке, чтобы наполнить ямы. Местные жители выступили с поддержкой такой инициативы. Однако они опасаются, что власти могут наказать пенсионера за самодеятельность.

Ранее в Краснодаре асфальт провалился на наземном пешеходном переходе на пересечении улиц Ленина и Октябрьской. Проблемный участок был огорожен. Сотрудники «Росводоканала» засыпали эту трещину.

В подмосковных Химках решили разобраться с проблемным асфальтом другим способом. Там яму на улице Победы закрасили в черный цвет вместо того чтобы отремонтировать. По словам местных жителей, у сотрудников ЖКХ не хватило асфальта на ремонт.