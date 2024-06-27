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09:30, 27 июня 2024Экономика

Асфальт провалился на зебре в российском городе

В Краснодаре на проезжей части провалился асфальт

Фото: Andrey Titov / Globallookpress.com

В Краснодаре асфальт провалился на проезжей части, образовав яму. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Асфальт провалился на зебре на пересечении улиц Ленина и Октябрьской в Краснодаре. Участок оградили. Уточняется, что в настоящее время сотрудники «Росводоканала» засыпают трещину.

Ранее в Бурятии начало проваливаться здание средней школы. Учреждение было открыто шесть лет назад в Гурульбинском районе. Само здание стало уходить под асфальт, а фундамент пошел трещинами. По факту разрушения местная прокуратура начала проверку.

В подмосковных Химках тем временем яму на улице Победы решили закрасить вместо того, чтобы заменить асфальт. Местные жители рассказали, что сотрудники ЖКХ должны были уложить во дворе новое дорожное покрытие, но его не хватило, поэтому яму решили зацементировать и покрасить в черный цвет.

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      Мария Черкасова
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