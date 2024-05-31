Яму в российском городе закрасили вместо замены асфальта

В Химках коммунальщики зацементировали и закрасисили яму вместо укладки асфальта

В подмосковных Химках коммунальщики зацементировали и закрасили яму на одной из дорог вместо того, чтобы заменить асфальт. Внимание на это обратило издание «Подъем».

Имитацию асфальта обнаружили жильцы дома на улице Победы. По их словам, сотрудники ЖКХ должны были уложить во дворе новое дорожное покрытие, но его не хватило, поэтому яму решили зацементировать и покрасить в черный цвет.

В управляющей компании «Жилищник Химки» уточнили, что так поверхность подготовили к укладке асфальта. Однако на вопрос, будет ли сверху нанесен новый слой асфальта, сотрудники организации не ответили.

Ранее жителю Новосибирска пришлось самостоятельно отремонтировать дорогу — россиянин заделал гигантские ямы рядом со своим домом. Вместе с другими неравнодушными жителями города они купили асфальтную крошку и за два часа отремонтировали дорогу по адресу улица Лазурная, 22. На починку ушло около пяти тысяч рублей.