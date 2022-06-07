Россиянину пришлось самостоятельно заделать гигантские ямы на дороге

Житель Новосибирска самостоятельно заделал ямы на дороге около своего дома

Жителю Новосибирска пришлось самостоятельно отремонтировать дорогу — россиянин заделал гигантские ямы рядом со своим домом, сообщает «Комсомольская правда».

Ответственные лица не решили проблему, поэтому мужчина объединился с другими жителями города. Неравнодушные купили асфальтную крошку и за два часа отремонтировали дорогу по адресу улица Лазурная, 22. На починку ушло около пяти тысяч рублей.

«Я взялся за это, потому что устал “убивать" свой автомобиль на протяжении восьми лет. Кроме того, была опасность для пешеходов. Водители, стараясь объехать ямы на дороге, выполняли маневры, которые угрожали жизни людей на тротуарах», — рассказал Евгений. Он добавил, что проделал работу не для привлечения внимания, а ради удобства граждан.

В декабре 2021 года в Курске в дорожную яму провалился автомобиль с водителем. Во время падения машина перевернулась на крышу, однако сидевший за рулем мужчина не пострадал. Яму выкопали коммунальщики — рядом с ней был установлен знак «Ремонтные работы», но водитель не успел перестроиться из-за проезжающего рядом автомобиля.