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Машина в российском городе провалилась в вырытую коммунальщиками яму

РЕН ТВ: в Курске в дорожную яму упал автомобиль «ВАЗ-2110», водитель не пострадал

Кадр: REN.TV

В Курске в яму провалился автомобиль с водителем. Углубление в дороге вырыли городские коммунальные службы для ремонта теплосетей, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Павлова. Автомобиль «ВАЗ-2110» упал в дорожную яму и во время падения перевернулся на крышу. Водитель смог самостоятельно выбраться из машины, прохожие помогли ему вылезти на дорогу. «Как выбрался из салона, не помню. Но выбрался сам, уже у края ямы кто-то подал мне руку. Повреждений вроде нет, только шок», — рассказал мужчина.

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По словам россиянина, он заметил знак «Ремонтные работы», однако не успел перестроиться, так как ему помешала другая машина. На место происшествия приехали спасатели, они вытащили машину из ямы с помощью крана.

В октябре 2020 года несколько припаркованных автомобилей провалились в огромную яму с кипятком в Новосибирске. По словам местных коммунальщиков, углубление образовалось из-за прорыва на магистральном трубопроводе и размыва грунта. Водителей и пассажиров на тот момент в машинах не было.

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Нина Ташевская
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