В российском городе провалилась земля

В Краснодаре провалилась земля

В Краснодаре в очередной раз провалилась земля, передает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент вновь произошел на Московской улице — провалился грунт у трамвайных путей. Дорогу перекрыли с 14:00 понедельника, 10 февраля, на участке от 66 до 80 дома. В «Водоканале» заявили о починке дороги.

Ранее грунт в Краснодаре провалился в начале декабря 2024 года. Обвалы обнаружились на уложенной плиткой Московской улице — на тротуаре возле жилого комплекса (ЖК) «Ривьера» и у входа в офисное здание, расположенное рядом. Возле ЖК под землю упали несколько небольших плиток, провал у офисного здания растянулся на несколько метров.

Грунт под трамвайными путями на Московской улице также проваливался в ноябре 2024 года. Это произошло в районе улицы 40-летия Победы. Почву размыло из-за прорыва канализации.