В российском городе провалилась земля

В Краснодаре провалилась земля

В Краснодаре снова провалилась земля возле жилищного комплекса и офисного здания, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Обвалы обнаружились на уложенной плиткой Московской улице — на тротуаре возле жилого комплекса (ЖК) «Ривьера» и у входа в офисное здание, расположенное рядом. Отмечается, что возле ЖК под землю упали несколько небольших плиток, при этом провал у офисного здания растянулся на несколько метров. Дыры оградили лентой. О других действиях властей по устранению провалов не сообщалось.

Ранее, 27 ноября, в Краснодаре на Московской улице в районе улицы 40-летия Победы появился провал под трамвайными путями. Тогда почву размыло из-за прорыва канализации. Известно, что на место провала приезжал мэр города Евгений Наумов. Из-за аварии было перекрыто движение, местные жители жаловались на проблемы с транспортом.