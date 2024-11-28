В российском городе провалилась земля

В Краснодаре под трамвайными путями провалилась земля

В Краснодаре на улице Московской под трамвайными путями провалилась земля. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Обвал произошел вечером в среду, 27 ноября, в районе улицы 40-летия Победы из-за прорыва канализации. Отмечается, что движение до этой улицы полностью перекрыто, а оставшуюся часть Московской улицы временно сделают двусторонней и дополнительно пустят по ней четыре автобуса. При этом, по данным 93.ru, эти автобусы не смогли запустить из-за сложной ситуации на дороге.

По словам главы города Евгения Наумова, который лично приезжал на место провала, рабочие «Водоканала» устраняли аварию всю ночь, в настоящее время им предстоит откачать воду из ямы.

Ранее на Красном проспекте в Новосибирске машина провалилась в огромную яму, образовавшуюся на дороге.