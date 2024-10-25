Машины начали проваливаться в ямы в российском городе

В Новосибирске машина провалилась в яму на дороге

В Новосибирске машина провалилась в огромную яму, образовавшуюся на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Яма образовалась на Красном проспекте. На опубликованном фото видно, что два колеса минивэна Toyota Lite Ace черного цвета повисли в воздухе. Провал огорожен лентой.

Ранее в поселке городского типа Верховье Орловской области дорожную яму заделали кабачками. Пользователи соцсетей сообщали, что, засыпав яму сезонными овощами, жители Верховья пытаются обратить внимание властей на проблемы с дорожным покрытием.

В подмосковных Химках тем временем решили проблему с асфальтом по-другому — коммунальщики зацементировали и закрасили яму на одной из дорог вместо того, чтобы заменить асфальт. Сообщалось, что такая мера была выбрана из-за нехватки дорожного покрытия.