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18:55, 5 сентября 2024Экономика

Дорожную яму в российском регионе заделали кабачками

В Орловской области яму на дороге засыпали множеством кабачков

Фото: Doğan Alpaslan DEMİR / Unsplash

В поселке городского типа Верховье Орловской области дорожную яму заделали кабачками. О необычном способе ремонта дороги сообщает «Орелеtimes».

На опубликованном очевидцами фото видно, как дыра в асфальте засыпана множеством сезонных овощей. В кадр попали как минимум 14 кабачков. Пользователи сети отметили, что таким образом жители поселка пытаются обратить внимание властей на проблемы с дорожным покрытием.

В Администрации Верховского района отметили, что ремонт запланирован на сентябрь, однако дату не уточнили. При этом пояснили, что к началу учебного года не удалось провести работы из-за занятости подрядчика на другом объекте.

Ранее в подмосковных Химках коммунальщики зацементировали и закрасили яму на одной из дорог вместо того, чтобы заменить асфальт. Такая мера была выбрана из-за нехватки дорожного покрытия.

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      Нина Ташевская
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