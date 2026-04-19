13:18, 19 апреля 2026Мир

В ЕС назвали возможные пути Фицо в Москву

ТАСС: Фицо может добраться до Москвы в обход Литвы и Латвии тремя маршрутами
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alex Brandon / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может тремя маршрутами добраться из Словакии в Москву в обход воздушного пространства Латвии и Литвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Европейского союза (ЕС).

«Для полета в Москву есть еще как минимум три маршрута, единственным неудобством которых является лишь увеличенное время в пути», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Фицо может полететь через Венгрию, Румынию, а затем — над Черным морем, либо через Австрию, Италию и нейтральные воды Средиземного моря и Турцию. Кроме того, существует маршрут через Польшу или Чехию и Германию с последующим выходом в нейтральные воды Балтийского моря.

Фицо 18 апреля сообщил, что Литва и Латвия заявили об отказе в перелете словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. При этом он подчеркнул, что Братислава найдет другой маршрут.

    Последние новости

    Зеленский расстроился из-за решения США по России

    В ВСУ высказались о российском наступлении

    Появились подробности об открывшем стрельбу в Киеве бывшем военном

    Премьер Испании пообещал «выкрутить руки» Трампу

    Названы вынесенные Ираном из конфликта на Украине уроки

    Раскрыт тревожный сценарий столкновения России и НАТО из-за Китая

    Звезда реалити-шоу установила прослушку в машине мужа и попала под арест

    В России заявили о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран

    Сыгравший Сильвестра Андреевича актер «Универа» стал инфоцыганом

    В ЕС назвали возможные пути Фицо в Москву

    Все новости
