Песков рассказал о планах Путина на 9 Мая

Песков: 9 Мая у Владимира Путина будет сложный день с двусторонними встречами

9 Мая у президента России Владимира Путина будет сложный день с двусторонними встречами. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Павел Зарубин для «Вестей».

«[9 мая] будет напряженный рабочий день. Будут двусторонние встречи с гостями, которые будут с нами», — рассказал о планах президента Песков.

Кроме того, он добавил, что в День Победы президент выступит с речью. По словам Пескова, выступление Путина на параде на Красной площади является долгожданным для всего мира.

Ранее Песков назвал речь Владимира Путина, которая прозвучит 9 Мая, важной. Какие темы будут затронуты в выступлении, он не уточнил.

