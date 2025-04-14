В сеть попало видео со странным поведением Киркорова на сцене

Киркорова обвинили в алкогольном опьянении на сцене из-за шутки про Маяковского

Певец Филипп Киркоров стал объектом критики в социальных сетях после странного поведения на сцене. Видео с выступлением артиста на мероприятии опубликовали пользователи Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Киркоров стал одним из звездных гостей конференции блогеров и SMM-специалистов Instadium, которая проводилась 10 и 11 апреля. Певец вышел на сцену, чтобы выступить с обращением к участникам мероприятия, но многим показалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения: его речь была спутанной, а в завершение монолога он процитировал шутку про Маяковского, которую некоторые сочли оскорбительной.

«Когда-то Маяковский сказал, что среди грузин я — грузин, среди русских — русский. Его спросили, а кто же он среди дураков. На это он не растерялся и ответил: а среди дураков я впервые», — заявил Филипп, вызвав смех у ведущего и зрителей.

Ранее стало известно, что Николай Басков выругался матом, получив престижную награду. Певца очень удивило, что его назвали «легендой шоу-бизнеса».