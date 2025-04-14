Николай Басков выругался матом после получения престижной награды

Басков выругался из-за победы в номинации «Легенда шоу-бизнеса» на премии «Жара»

Народный артист России Николай Басков не смог сдержать эмоций после получения награды «Легенда шоу-бизнеса» на премии «Жара Music Awards». Его нецензурная реплика попала в прямую трансляцию церемонии вручения.

Выходя на сцену за своей статуэткой, певец обратился к одному из ведущих мероприятия, спросив удивленным тоном: «Я легенда, оказывается? Ты посмотри! Я реально *** (удивился — прим. «Ленты.ру»). После этого он еще раз повторил свою реплику, уже оказавшись на сцене. Судя по всему, оба матерных слова попали в эфир случайно, так как в руках самого артиста микрофона в тот момент не было.

Ранее стало известно, что Анна Седокова оправдалась за откровенный наряд на церемонии вручения премии после потери бывшего мужа.